Unterföhring (ots) -- Die dritte Staffel des Sky Originals "Riviera" spielt vor der traumhaften Kulisse der Lagunenstadt- Ab 17. Dezember als komplette Staffel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf und auch in der linearen Ausstrahlung auf Sky Atlantic- Über Sky Q in UHD verfügbar- Mit Julia Stiles ("Jason Bourne"-Filme) in der Hauptrolle- Trailer zum Download: https://we.tl/t-Q71QAprxJz Mord und Korruption in der Welt der Superreichen - diesmal nicht nur an der mondänen Côte d'Azur sondern auch in Venedig. In der dritten Staffel der Thrillerserie forscht "Bourne"-Star Julia Stiles nach Raubkunst und gerät in die Fänge einer skrupellosen Unternehmerin. Die acht Episoden der finalen Staffel sind ab 17. Dezember als Box-Set auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Am 17. und 14. Dezember gibt es jeweils ab 20.15 Uhr drei Episoden sowie am 31. Dezember zwei Episoden auf Sky Atlantic. Auch die vorherigen Staffeln stehen auf Abruf bereit.Über "Riviera":Georgina (Julia Stiles) forscht zusammen mit dem Restitutions-Experten Gabriel Hirsch (Rupert Graves) nach einem verschollenen Picasso. Als Gabriel bei den Recherchen in Venedig einen wertvollen Rosenkranz an sich nimmt, zieht er die Aufmerksamkeit von Tech-Milliardärin Alexandra Harewood (Synnøve Macody Lund) und dem Argentinier Cesar Alsina-Suarez (Franco Masini), Sohn des Bürgermeisters von Buenos Aires, auf sich. Sind sie nur an der Gebetskette interessiert, oder steckt mehr dahinter? Für Georgina und Gabriel beginnt eine lebensgefährliche Jagd nach der Wahrheit.Ein Jahr nach dem explosiven Finale der zweiten Staffel hat Georgina allen Ballast hinter sich gelassen um abseits der Riviera ein neues Leben zu beginnen. Sie hat sich als Georgina Ryland neu erfunden und reist als Rückführerin gestohlener Kunstwerke rund um die Welt. Abseits der moralischen Undurchsichtigkeit, die ihr das Leben an der Riviera beschwerte, und an der Seite ihres neuen Verbündeten, dem weltgewandten, charismatischen und unbeschwerten Gabriel, fühlt sich Georgina in ihrer neuen Rolle und den klaren Werten sichtlich wohl. Doch in einer Welt, in der Macht, Hinterlassenschaften und Gerechtigkeit zur tödlichen Besessenheit werden, wird Georginas Loyalität, Mut und Beharrlichkeit erneut auf eine harte Probe gestellt.Die dritte Staffel markiert das Finale der Thrillerserie über düstere Geheimnisse im Milieu der Superreichen vor atemberaubend schöner Kulisse an der französischen Riviera. Oscarpreisträger, Autor und Regisseur Neil Jordan ("The Crying Game", "Die Borgias") verwirklichte eine Idee des ehemaligen "U2"-Managers Paul McGuiness und verpflichtete dafür einen internationalen Cast um "Bourne"-Star Julia Stiles.Facts:Originaltitel: "Riviera", Dramaserie, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten, GB 2020. Regie: Paul Walker, Sarah Harding. Drehbuch: Neil Jordan, Paul McGuinness, Matt Evans, Steve Bailie. Ausführende Produzenten: Neil Jordan, Paul McGuiness, Liza Marshall, Kris Thykier. Darsteller: Julia Stiles, Rupert Graves, Poppy Delevingne, Gabriel Corrado, Maurizio Lombardi, Francesco Petrazzi, Franco Masini, Clare-Hope Ashitey, Synnøve Macody Lund.Ausstrahlungstermine:Ab 17. Dezember 2020 als komplette Staffel auf Sky Ticket und über Sky Q on demand. Ebenfalls ab 17. Dezember 2020. Am 17. Und 14. Dezember gibt es jeweils ab 20.15 Uhr drei Episoden sowie am 31. Dezember zwei Episoden auf Sky Atlantic. Auch die vorherigen Staffeln stehen auf Abruf bereitÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. 