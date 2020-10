Von den 900 im Orbit fliegenden Starlink-Satelliten für Elon Musks geplantes Internet aus dem All sollen schon drei Prozent nicht mehr funktionieren - das könnte zum Problem werden. Anfang dieser Woche gab Elon Musk per E-Mail den Startschuss für den Ausbau der Betatests seines Satelliten-Internets Starlink. Musks Raketenfirma SpaceX wird wegen der zuletzt gewonnen Regierungsaufträge, aber auch wegen der erfolgreichen Starlink-Entwicklung von renommierten Wall-Street-Analysten schon mit 100 Milliarden US-Dollar bewertet - in absoluten Best-Case-Szenarien sollen es sogar 200...

