Hamburg (ots) - Einfach schnell zur nächsten Tankstelle und weiter geht's. Die meisten Autofahrer setzen vor allem deshalb auf Pkw mit Verbrennungsmotor, weil der Treibstoff überall und jederzeit verfügbar ist - im Gegensatz zu Autos mit Elektroantrieb. Mit anderen Worten: Gäbe es mehr Ladestationen, würden mehr Menschen über den Kauf eines Elektroautos nachdenken. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von Vattenfall. Diese Situation könnte sich schon sehr bald ändern, denn ab 1. Dezember dürfen auch Mieter und Wohnungseigentümer eine Wallbox installieren. Der Grund: Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 hat die Bundesregierung jetzt das Recht auf eine Wallbox auch in gemieteten Gebäuden verabschiedet.Gleichzeitig soll mit neuen Förderprogrammen die Mobilität in Deutschland klimafreundlicher gemacht werden. Der Wandel hin zu mehr Elektroautos und die nötige Ladeinfrastruktur helfen dabei. Am bekanntesten ist der Umweltbonus für den Kauf von Elektroautos. Durch die Förderung kann man hier bis zu 6.000 Euro sparen. Wer darüber hinaus eine private Ladestation für E-Mobile einrichtet, bekommt einen Zuschuss von 900 Euro pro Ladepunkt. Der dafür von der KfW zur Verfügung gestellte Fördertopf von 200 Millionen Euro reicht für rund 222.222 Ladestationen. Dabei ist wichtig, dass die Förderung beantragt wird, bevor man die Wallbox bestellt und dass diese mit Ökostrom betrieben wird. Die Anträge können ab dem 24. November gestellt werden. Der Zeitpunkt, um auf E-Mobilität umzusatteln, ist damit günstiger denn je.Hinzu kommt, dass die Auswahl an E-Auto-Modellen immer größer wird. Denn laut Vattenfall-Studie spielt das Angebot an Fahrzeugen eine Hauptrolle bei der Entscheidung für einen bestimmten Antrieb.Mehr unter https://angebot.vattenfall.de/wallbox-oekostrom.