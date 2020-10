Mit einem Rückgang von 3,6 Prozent zählt die Aktie der Fluggesellschaft Lufthansa zu den Flops des Tages. Aktuell notiert die Aktie im XETRA-Handel bei 7,35 Euro. Am heutigen Mittwoch startete die Lufthansa-Aktie zu 7,50 Euro in den Handel, was aktuell ebenfalls dem Tageshoch entspricht. Dabei liegt das derzeitige Tagestief bei 7,15 Euro. Die Anzahl der bis heute um 12:00 Uhr gehandelten Aktien beträgt 3.601.952 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erreichte ...

