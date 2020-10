Whatsapp-Nutzer mit Android-Geräten können ihre Daten auf Google Drive sichern, um sie bei Verlust oder Neukauf eines Smartphones nicht zu verlieren. Wir zeigen, wie die Backup-Funktion funktioniert. Whatsapp-Backup per Google Drive ist leicht bedienbar Die Backup-Funktion von Whatsapp per Google Drive ist schon vor der offiziellen Ankündigung in der einen oder anderen Vorabversion des Messengers gesichtet worden. Damals handelte es sich bei dem Feature jedoch nur um erste Testläufe. Seit Januar 2016 können Besitzer von Android-Smartphones das Google-Drive-Backup endlich benutzen. Wir zeigen...

