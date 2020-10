Den Antriebsstrang eines E-Autos so kompakt wie möglich zu bauen, führt zu einer enormen Freiheit beim Design des Aufbaus. Das ist der Ansatz, den das israelische Startup Ree verfolgt. Ein neues Video des israelischen E-Mobility-Startups Ree zeigt drei verschieden große Skateboards auf vier Rädern, die offenbar ferngesteuert über eine Teststrecke flitzen. Die Skateboards eignen sich für Fahrzeuge vom Kleinwagen bis zum Minivan. Skateboard-Konzept macht beliebige Aufbauten möglich Das konkrete Design ist dabei völlig flexibel. Was immer an Aufbau benötigt wird, lässt sich ...

