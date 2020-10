Am heutigen Mittwoch stehen am deutschen Aktienmarkt ganz klar die Krisen-Profiteure im Blickpunkt des Anlegerinteresses. Im DAX führt Delivery Hero mit großem Abstand die Gewinnerliste an, im MDAX gehören Aktien wie die Shop Apotheke Europe und HelloFresh zu den absoluten Top-Performern. Lange Zeit war auch die Aktie von Teamviewer mit ganz oben zu finden - das Unternehmen profitiert vom Trend zum Home Office. Das Papier musste allerdings im Laufe des Tages deutlich Federn lassen.Delivery Hero ...

Den vollständigen Artikel lesen ...