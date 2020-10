Neuer Vorstand, neue Investoren, neuer Style? Bei Aston Martin steht derzeit vieles auf dem Prüfstand. Vor wenigen Monaten engagierte sich des kanadische Milliardär Lawrence Stroll bei der britischen Luxusauto-Marke. Stroll holte weitere Investoren wie den Schweizer Ernesto Bertarelli und Mercedes-Formel 1-Teamchef Toto Wolff an Bord. Jetzt will der Automobil-Hersteller Daimler seinen Anteil an Aston Martin ausbauen.Investor Stroll holte neben Bertarelli und Wolff auch Tobias Moers als neuen CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...