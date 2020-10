Leipzig (ots) - "Die FEXCOM GmbH befindet sich in einem gerichtlichen Sanierungsverfahren", bestätigt Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus von der Kanzlei VOIGT SALUS. Der Insolvenzantrag wurde am 26. Oktober 2020 gestellt und vom Amtsgericht Leipzig mit Beschluss vom 27. Oktober 2020 als vorläufige Insolvenzverwaltung bestätigt. Die Antragstellung wurde dabei vom Cottbuser Rechtsanwalt / Steuerberater Enrico Schwartz begleitet, SCHWARTZ Consulting. Das Gericht bestellte Joachim Voigt-Salus als vorläufigen Insolvenzverwalter.Die Historie der FEXCOM GmbH reicht bis 1993 zurück. Heute zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben zu den größten, unabhängigen Mobilfunkhändlern in Deutschland. FEXCOM hat ihren Sitz in Leipzig, beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und betreibt deutschlandweit derzeit mehr als 130 eigene Stores. Seit dem Jahreswechsel 2017/2018 gehört die FEXCOM zur Unternehmensgruppe der börsennotierten Philion SE.FEXCOM-Geschäftsführer Steffen Anders berichtet zu den Hintergründen der Krise: "Wie viele andere Händler auch, hat uns Corona hart getroffen. Mit der Schließung der Läden im Frühjahr dieses Jahres erlitten wir einen vollständigen Umsatzeinbruch. Die Stores sind zwar wieder geöffnet, jedoch gibt es seitdem starke Reglementierungen hinsichtlich der maximalen Kundenanzahl in den Filialen. Die aktuell abgeschlossenen Geschäfte reichen nicht aus um diese Verluste aus dem Zeitraum des Lockdown zu kompensieren." Auch die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld, Stundungen oder Zahlungsaufschüben konnten die Umsatzausfälle nicht dauerhaft kompensieren, die finanzielle Lage verschärfte sich bis hin zur Zahlungsunfähigkeit."Reorganisation des Filialisten wird durch erfahrenes Sanierungsteam unterstütztDas gerichtliche Verfahren möchten die Geschäftsführer Steffen Anders und Davut Sahin nun nutzen, um das Unternehmen weiter zu sanieren und so langfristig erhalten zu können. Insolvenzverwalter Joachim Voigt-Salus sagte in einer ersten Stellungnahme: "Unser Ziel ist es, zunächst den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und fortzuführen. Parallel werden wir alle zur Verfügung stehenden Sanierungsoptionen prüfen, so dass im Rahmen des Verfahrens eine bestmögliche Fortführungslösung für die Beteiligten gefunden werden kann." Die Mitarbeiter wurden bereits informiert, sie stehen motiviert zum Unternehmen. Ihre Löhne sind über das Insolvenzgeld der Agentur für Arbeit bis Ende Dezember 2020 abgesichert. Auch der erforderliche (vorläufige) Gläubigerausschuss wurde vom Gericht bestellt und hat seine Arbeit bereits aufgenommen."Neben dem erfahrenen Insolvenz- und Restrukturierungsexperten Joachim Voigt-Salus, der durch seinen Leipziger Kollegen Christian Krönert unterstützt wird, begleitet Unternehmensberater Simon Leopold, Geschäftsführer der ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG, mit seinem Team die Sanierung. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die operative Sanierung des Händlers sowie die Durchführung eines strukturierten M&A-Prozesses. Simon Leopold ist bereits seit 15 Jahren in der Sanierungsberatung tätig und hat Erfahrung bei der Sanierung von Filialisten. "Der Markt ist hart umkämpft, doch FEXCOM hat einen operativ gesunden Kern, die Chancen für eine nachhaltige Sanierung sind gut", so der Unternehmensberater. "Im Rahmen der Analyse stellen wir Abläufe und Prozesse, aber auch die Filialstruktur auf den Prüfstand, führen Gespräche mit Lieferanten, Großkunden, Finanzierern. Zudem gibt es bereits erste potentielle strategische Investoren, die ihr Interesse signalisiert haben und mit denen wir im Austausch sind."Weitere Informationen www.fexcom.de (http://www.fexcom.de)Pressefotos zur freien Verfügung:- FEXCOM-Unternehmenszentrale; Bildquelle: FEXCOM GmbH- Porträtfoto Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus von der Kanzlei VOIGT SALUS; Bildquelle: Kanzlei VOIGT SALUS Über die FEXCOM GmbHAls Deutschlands größter, unabhängiger Premiumpartner der Netzbetreiber O2, Telekom und Vodafone sowie deren Einzelmarken bietet FEXCOM Privat- und Geschäftskunden individuelle Kommunikationslösungen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Leipzig und betreibt mit rund 300 Mitarbeitern deutschlandweit mehr als 130 eigene Filialen. Die Historie von FEXCOM reicht bis 1993 zurück. FEXCOM ist ein Unternehmen der Philion Gruppe.Über die Kanzlei VOIGT SALUS.Die in Berlin beheimate und an mehreren Standorten in Deutschland ansässige Sozietät VOIGT SALUS. ist bereits in mehr als 2.500 Restrukturierungs- und Sanierungsverfahren als Berater, Eigenverwalter, Sachwalter und Insolvenzverwalter tätig gewesen. Kanzleigründer Joachim Voigt-Salus und sein engagiertes Team verfügen über die nötige Erfahrung, auch bei der Krise großer Unternehmen innerhalb kürzester Zeit einen Sanierungsprozess erfolgreich und nachhaltig zu gestalten.Über den Beratungsverbund ABG-PartnerABG-Partner ist ein Beratungsverbund mit eigenständigen Gesellschaften der Steuer- und Unternehmensberatung, Marketing, Recht und Wirtschaftsprüfung. Gegründet 1991, betreut ABG-Partner mit rund 100 Mitarbeitern an den Standorten München, Bayreuth, Dresden sowie Böblingen Unternehmen und Institutionen in allen steuerlichen und wirtschaftlichen Themen. Bei der Unternehmensberatung im Verbund, der ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG, ist seit vielen Jahren die ganzheitliche Sanierung von Unternehmen ein Schwerpunkt - außergerichtlich oder gerichtlich. Ziel ist die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und Neuausrichtung des Unternehmens für den erfolgreichen Neustart am Markt.Über die Kanzlei SCHWARTZ ConsultingSCHWARTZ Consulting ist eine auf Insolvenzverwaltung und Sanierung spezialisierte Rechtsanwalt- und Steuerberaterkanzlei mit Niederlassungen in Cottbus, Dresden und Berlin. Sie verfügt über eine mehr als 30jährige Erfahrung bei der Begleitung von Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größe in Insolvenzverfahren und deren Restrukturierung.Kontakt vorläufiger Insolvenzverwalter:RA Joachim Voigt-SalusKanzlei VOIGT SALUS.Telefon: +49 341 231 780E-Mail: leipzig@voigtsalus.de (mailto:leipzig@voigtsalus.de)www.voigtsalus.de (http://www.voigtsalus.de) Kontakt Sanierungsberatung, M&A:Simon LeopoldABG Consulting-Partner GmbH & Co. KGTelefon: +49 351 437 55 48E-Mail: leopold@abg-partner.de (mailto:leopold@abg-partner.de)www.abg-partner.de (http://www.abg-partner.de) Pressekontakt:Ilka StieglerABG Marketing GmbHTelefon: +49 351 43755 11E-Mail: stiegler@abg-partner.deOriginal-Content von: ABG Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144603/4747410