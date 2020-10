Der amerikanische Dienstleister Rollins, Inc. (ISIN: US7757111049, NYSE: ROL) schüttet am 10. Dezember 2020 (Record date: 10. November 2020) eine Quartalsdividende von 8 US-Cents je Aktie aus. Zusätzlich will Rollins eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 0,13 US-Dollar ausschütten. Rollins gab auch einen Aktiensplit im Verhältnis 3 zu 2 bekannt. Ende April 2020 kürzte Rollins die Dividendenausschüttung um 33,3 Prozent ...

