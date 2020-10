Der DAX setzt zur Eröffnung am Mittwoch die hinterlegte Abwärtsbewegung weiter fort und überwindet sogar das erste Zwischenziel bei 12000 Punkten. Folglich befindet sich der Markt auf direktem Weg in Richtung 11400 - 11200 Punkte, bevor hier von einer ersten Gegenbewegung auszugehen ist. Gleichzeitig sorgen die Anstiege der neuen COVID-19-Fälle in ganz Europa weiterhin für Unsicherheit an den Märkten. Die laufende Abwärtsbewegung betiteln wir nach wie vor mit einem Ziel im Bereich von 11000 - 10500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...