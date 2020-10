Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Christdemokraten wollen, dass die Parteibasis den nächsten CDU-Vorsitzenden wählt. Das hat der CDU-Landesvorstand bei einer Telefonkonferenz beschlossen, wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf Vorstandskreise berichtet. Die Forderung nach einer Urwahl wurde einstimmig beschlossen.Gleichzeitig missbilligte die CDU-Landesspitze die Entscheidung der Bundespartei, den für den 4. Dezember geplanten Bundesparteitag in Stuttgart abzusagen und die Wahl des neuen Vorsitzenden ins nächste Jahr zu verschieben. Diesen Beschluss hatte der CDU-Bundesvorstand am Montag getroffen. Der Vorsitzendenkandidat Friedrich Merz kritisiert, damit wolle das "Parteiestablishment" seine Wahl verhindern. Seine Gegenkandidaten sind NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen.Der rund 6000 Mitglieder zählende CDU-Landesverband Sachsen-Anhalt unterstützt mehrheitlich Merz. Bereits vor zwei Jahren, als dieser gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kandidiert hatte, kam Merz bei einer Mitgliederbefragung im Landesverband auf 56 Prozent der Stimmen. "Gerade bei uns im Osten ist er der Favorit. Das wird auch so bleiben, auch im nächsten Jahr", urteilte CDU-Landesgeneralsekretär Sven Schulze noch Anfang dieser Woche.Der Vorstoß für eine Urwahl des Parteivorsitzenden kommt von dem Landtagsabgeordneten und Landesvorstandsmitglied Ulrich Thomas, zugleich Kreisvorsitzender im mitgliederstarken CDU-Kreisverband Harz.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4747475