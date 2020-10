Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die PREOS Real Estate AG (künftig: PREOS Global Office Real Estate &Technology AG, "PREOS") (ISIN DE000A2LQ850/ WKN A2LQ85) hat mit dem internationalen Videospieleentwickler Gunzilla Games einen neuen Mieter für das Westend Carree in Frankfurt am Main gewonnen, so PREOS in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...