Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag ist ein neuer Exchange Traded Fund von State Street Global Advisors über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (ISIN IE00BLF7VX27/ WKN A2QB0R) würden Anleger Zugang zu festverzinslichen, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating erhalten, die in der Regel über ein ESG-Rating verfügen würden. Es würden Unternehmen ausgeschlossen, die mit Umweltkatastrophen, Waffen, der Förderung von thermischer Kohle, Tabak oder Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen in Verbindung gebracht würden. Neben einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr müssten die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen von 300 Millionen Euro aufweisen. ...

