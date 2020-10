DJ RTL Group erlöst mit Beteiligungsverkauf 102 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern RTL hat sich von seiner Beteiligung an der kanadischen BroadbandTV getrennt. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, hat sie den Verkauf ihrer gesamten Beteiligung an BBTV Holdings mit Wirkung am Mittwoch für 102 Millionen Euro abgeschlossen.

RTL hatte sich 2013 an BroadbandTV für 27 Millionen Euro mit 51 Prozent beteiligt. In Form von Wandelanleihen hat die RTL Group später weitere 19,8 Millionen Euro investiert. Diese werden inklusive aufgelaufener Zinsen durch neue Schuldscheine der BBTV Holdings mit Fälligkeit im Dezember 2021 ersetzt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2020 09:47 ET (13:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.