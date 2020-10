Tesla sucht Dachdecker in großer Zahl. Die sollen im kommenden Jahr Teslas neues Solar Roof zum neuen Megaseller des Unternehmens machen. Nach der Präsentation der Tesla-Quartalsergebnisse hat sich Elon Musk zu den Solarzellen in Dachziegelform geäußert, die Tesla bereits seit einiger Zeit im Angebot hat. Danach handelt es sich beim Tesla Solar Roof, so der Name der Kollektoren, um das nächste "Killer-Produkt" seines Unternehmens. Das werde im kommenden Jahr "offensichtlich" sein. Tesla sucht Fachkräfte für ...

