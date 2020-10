Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Aktienmarkt scheint einen Lockdown, in welcher Form auch immer, schon seit ein paar Tagen einzupreisen. Was könnte das und eine mögliche Hängepartie nach der US-Wahl bedeuten? Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die möglichen Szenarien für die US-Wirtschaft nach der Wahl. Was das und Lockdown-Einschränkungen für die weltweite Konjunktur heissen könnten, dazu gibt der Ökonom seine Einschätzung im vollständigen Interview.