FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cancom nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Senkung der Ergebnisprognose von 65 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der bereits seit Jahresbeginn festzustellende Margendruck halte an, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zurückzuführen sei dies auf einen höheren Umsatzanteil der Aktivitäten mit niedrigeren Margen. Wegen steigender Risiken setzte Kremser nun bei der Bewertung der Aktien des IT-Dienstleisters höhere Kapitalkosten an./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 14:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 14:27 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005419105

CANCOM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de