Nach JinkoSolar und Solaredge zündet nun auch First Solar. Die Aktie des US-Solarmodulherstellers gewinnt heute in einem schwachen Gesamtmarkt starke 15 Prozent und generiert damit ein charttechnisches Kaufsignal.Es sind überraschend starke Geschäftszahlen, die das Papier beflügeln. So wurden alleine im dritten Quartal 928 Millionen Dollar erlöst - satte 285 Millionen Dollar mehr als im Vorquartal. Vor allem eine lebhafte Nachfrage aus internationalen Solarprojekten haben für Rückenwind gesorgt.

