Die technische Situation an den Aktienmärkten hat sich deutlich eingetrübt. Das in der Volatilität abgebildete Marktrisiko ist deutlich gestiegen.Anzeige:Im Rahmen des Risikomanagements unseres Themendepots Edelmetalle verkaufen wir deshalb die Positionen in den Aktien Hecla Mining (US4227041062), Barrick Gold (CA0679011084) und Pan American Silver (CA6979001089) zum heutigen Eröffnungskurs an der Börse New York.

