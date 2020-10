In einem schwachen Gesamtmarkt geht es mit dem Aktienkurs von Gazprom heute wieder deutlich bergab. Die Sorgen vor neuerlichen Lockdowns in wichtigen Volkswirtschaften belastet auch die global aktiven Energieriesen. Daher regieren erneut die Bären. Die durchaus positiven Perspektiven für den russischen Erdgasriesen interessieren die Marktteilnehmer derzeit hingegen kaum.Dabei wären diese durchaus einen genaueren Blick wert. So dürfte Gazproms Gasabsatz in den kommenden Jahren durch die China-Pipeline ...

Den vollständigen Artikel lesen ...