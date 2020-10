Trotz positiver Analystenreaktionen haben die Anleger am Mittwoch verschnupft auf die Umsatzzahlen von Beiersdorf reagiert. In einem sehr schwachen Marktumfeld sackten die Papiere der Hamburger um etwa sechs Prozent auf 94,06 Euro ab und bildeten damit das Schlusslicht Dax, der in einem ohnehin schwachem Marktumfeld kräftige Verluste verzeichnete.Die Corona-Pandemie bremst den Konsumgüterhersteller ...

