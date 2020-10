Im Gleichklang mit dem wachsenden Vorsprung des demokratischen Herausforderers Joe Biden im Kampf um das Präsidentenamt in den USA stiegen im Oktober auch die Aktienkurse der Unternehmen aus der Cannabis-Branche. Der wichtigste und bekannteste ETF in diesem Segment, Horizons Marihuana Life Sciences, konnte in den vergangenen vier Wochen um rund 13 Prozent zulegen. Große Unternehmen wie Canopy Growth, Aphria oder Tilray stiegen auf Niveaus, die sie monatelang nicht mehr erreicht hatten. Erstes TV-Duell ...

