Der neue Corona-Lockdown sorgt für einen massiven Abverkauf an der Börse. Zu den stärksten Verlierern im DAX zählt die Siemens-Aktie, die in der Spitze sogar unter die 100-Euro-Marke gerutscht ist. Es stellt sich die Frage, ob die heutige Korrektur der Beginn eines neuen Crashs oder nur ein zwar scharfer, aber kurzer Rücksetzer ist.Klar ist: Die tiefroten Kurse am Mittwoch sind nicht unternehmensspezifisch begründet. Vielmehr wird Siemens Opfer des radikalen, branchenübergreifenden Ausverkaufs. ...

