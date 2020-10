DGAP-News: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognose/Immobilien

Gateway Real Estate AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2020 und erwartet EBIT adjusted von mehr als EUR 137 Mio. und EBT von mehr als EUR 110 Mio. Zukünftig entwickelt Gateway Wohnimmobilien auch für den eigenen Bestand



Frankfurt am Main, 28. Oktober 2020. Die Gateway Real Estate AG ("Gateway" - WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) gibt ihre qualifizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 bekannt. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2020 ein EBIT adjusted1) von mehr als EUR 137 Mio. (Vorjahr: EUR 158,9 Mio.) und einen Gewinn vor Steuern (EBT) von mehr als EUR 110 Mio. (Vorjahr: EUR 131,8 Mio.). Der Vorstand hat nach Beratung mit dem Aufsichtsrat die Entscheidung gefasst, zukünftig Wohnimmobilien auch für den eigenen Bestand zu errichten (build-to-hold). Im Rahmen dieser erweiterten Unternehmensstrategie strebt Gateway vermehrt die Entwicklung von Wohnimmobilien an, um diese langfristig zu halten und zu bewirtschaften, um damit nachhaltige Einnahmen zu erzielen. Dementsprechend wird das Bestandsimmobiliensegment mittelfristig weiter ausgebaut. Tobias Meibom, CFO der Gateway Real Estate AG, kommentiert: "Der Wohnimmobilienmarkt hat sich auch während der Corona-Pandemie als sehr solide erwiesen. Mit unseren attraktiven Entwicklungsprojekten haben wir eine breite Auswahl für unser zukünftiges Bestandsportfolio." 1) EBIT adjusted: Betriebsergebnis zuzüglich des Ergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen.

Über Gateway Real Estate

Die Gateway Real Estate AG ist einer der führendenden börsennotierten Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland (WKN: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7). Das Unternehmen verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio, einen hervorragenden Marktzugang und eine gut gefüllte Projektpipeline. Auf diese Weise erzielt das Unternehmen ein nachhaltiges und profitables Wachstum. Der Konzern entwickelt derzeit Immobilien mit einem geschätzten Brutto-Entwicklungsvolumen (GDV) von mehr als 5 Milliarden Euro. Weitere Informationen: www.gateway-re.de

Kontakt

Sven Annutsch

The Squaire No. 15

60549 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 78808800 0

F +49 (0) 69 78 80 88 00-99

E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de

