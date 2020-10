Die interaktive Website "Take this Lollipop" verwandelt eine Videokonferenz in ein Horrorszenario - und ist damit der perfekte Gruselspaß für die Coronapandemie. Von Tippi Hedrens Shopping-Tour am Anfang von Hitchcocks "Die Vögel" bis zu den gutgelaunten Ausflugstrips zu Beginn zahlloser Slasher-Filme: Horrorgeschichten entspringen in aller Regel dem Vertrauten und Alltäglichen, bevor sie ins Schockierende umkippen. Diesem Aufbau bedient sich auch die interaktive Website Take this Lollipop. Doch statt belebter Straße oder rustikaler Airbnb-Unterbringung ...

