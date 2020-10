Die Staaten der Euro-Zone sollten sich in der Corona-Krise laut der EZB mit grenzüberschreitenden Verbünden von sogenannten "Bad Banks' gegen eine drohende Welle von Kreditausfällen wappnen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.Anzeige:Einen entsprechenden Vorschlag machte der Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, am Dienstag im Europäischen Parlament. Eine solche paneuropäische Initiative hätte aus seiner Sicht viele Vorteile: So könnten gemeinsame Finanzierungswege beschritten und eine harmonisierte Preisgestaltung vereinbart werden. Damit seien solche grenzüberschreitenden Verbünde von Sammelstellen für Problemkredite "ein nützliches Werkzeug", um den erwartenden Anstieg von ausfallgefährdeten Darlehen anzugehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...