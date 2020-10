Die Presse hat es kaum wahrgenommen, aber Tesla startet die nächste Revolution. Nachdem man den Elektroautomobilmarkt im Sturm erobert hat, einen exzellent funktionierenden Batteriespeicher auf den Markt gebracht und Dachziegel mit Photovoltaiktechnik marktfähig gemacht hat, geht Tesla nun den Stromversorgermarkt an. In Großbritannien hat man ein Pilotprojekt gestartet, um ein nationales virtuelles Kraftwerk zu installieren.Anzeige:Die Idee ist so bestechend wie einfach. Tesla bietet allen an, die eine Tesla Powerwall 2 und eine Photovoltaikanlage haben, dass man die Stromkosten um bis zu 75 % senkt. Man wechselt dazu zum Vertragspartner Octopus Energy, der den Zugriff auf die Powerwall erhält und den Batteriespeicher mit denen der anderen Kunden verknüpft. Wenn die Kunden nun überschüssigen Strom produzieren, der weder sofort verbraucht wird noch in der Powerwall gespeichert werden kann, wird er in das virtuelle Netz zu einem festen Preis eingespeist.

Den vollständigen Artikel lesen ...