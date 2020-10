Die Auswirkungen der Coronakrise machen in diesen Tagen vor niemandem Halt, auch nicht vor den absoluten Riesen der Automobilbranche. Eine sehr schwere Zeit für Tesla bricht derzeit an, was sich auch auf die Stimmung bei den Anlegern zurückführen lässt. Es scheint, als sei in diesen Tagen kein Geld mehr richtig sicher, weshalb der ein oder andere sein Kapital lieber in Sicherheit bringt.

Anlegertipp: Sollte man sich als Anleger nun Sorgen machen? Oder sind genau das die Kaufkurse, auf die alle gewartet haben? Wir haben das Wertpapier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...