Die Vaudoise erwirbt Anteile an Cargo sous terrain

Lausanne, 28.10.2020 - Die Vaudoise Versicherungen investieren in das Aktienkapital von Cargo sous terrain, dem innovativen Infrastrukturprojekt für unterirdischen Gütertransport in der Schweiz. Mit dieser Investition engagiert sich die Vaudoise für ein visionäres und nachhaltiges Grossprojekt, mit dem das Strassennetz entlastet und die CO 2 -Emissionen reduziert werden sollen.

In seiner heutigen Sitzung hat der Bundesrat das Bundesgesetz über den unterirdischen Gütertransport (UGüTG) und die dazugehörige Botschaft dem Parlament überwiesen. Das Gesetz regelt die Planung, den Bau und den Betrieb einer unterirdischen Logistik-Infrastruktur für den Gütertransport in der Schweiz.

Investition für eine innovative und nachhaltige Zukunft

Von den elf beteiligten Hauptaktionären am Projekt CST in der Baubewilligungsphase ist die genossenschaftlich organisierte Vaudoise der einzige Investor aus der Westschweiz. «Die Vaudoise setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung ein und ist stolz, ihren Beitrag zu diesem ambitionierten Logistikprojekt zu leisten. Die herausfordernde technologische Innovation wird es ermöglichen, die CO 2 -Emissionen massiv zu senken», sagt Jean-Daniel Laffely, CEO der Vaudoise. Mit diesem visionären und innovativen Projekt werden zudem die unternehmerischen und technologischen Qualitäten der Schweiz hervorgehoben. Die Vaudoise sieht in CST eine neuartige Versorgungslösung mit zahlreichen Vorteilen für die Gesellschaft, die voll und ganz den Werten und der Vision der Vaudoise für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Zukunft entspricht.

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise gehört zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1'650 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2020 hat sie so 34 Millionen verteilt.