(shareribs.com) Frankfurt / New York 28.10.2020 - Technologiewerte können sich am Mittwoch nicht dem allgemeinen Abwärtstrend entziehen. Der TecDAX zeigt sich tiefrot, auch die NASDAQ sackt massiv ab. Hier verlieren Nividia, Tesla und Alphabet deutlich. Der DAX verliert 4,2 Prozent auf 11.559 Punkte, Infineon, BASF und Covestro führen die Liste der Verlierer an. Da mit einer höheren Nachfrage nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...