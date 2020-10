Spitzenplätze in den Kategorien Produktdatenmanagement (PDM), Construction Drawing Management (CDM) und Enterprise Content Management (ECM)

Synergis Software, weltweit führend auf dem Gebiet ingenieurwissenschaftliches Informationsmanagement und Produktdatenmanagement (PDM), meldete heute 21 Spitzenplatzierungen für sein Flaggschiffprodukt Adept in den Fall Grid Reports 2020 von G2 Crowd.

Synergis Adept earns 21 top honors on G2 Crowd's 2020 Fall Grid Reports. (Graphic: Business Wire)

Die auf echten Kundenbewertungen basierenden Berichte heben die Führerschaft von Adept aufgrund von Benutzerfreundlichkeit, komfortabler Einrichtung, schnellster Implementierung, optimalem Support und besten Beziehungen als einige der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt hervor.

Adept erreichte den Status als Leader im Produktdatenmanagement (PDM) und Enterprise Content Management (ECM) sowie den High Performer Status im Construction Drawing Management.

"Wir setzen uns für Verbesserungen von Effizienz, Sicherheit und Zusammenarbeit bei unseren Kunden ein und Berichte wie diese verdeutlichen uns, was wir gut machen und wie wir uns verbessern können", sagte Scott Lamond, Vice President of Marketing bei Synergis Software. "Es beflügelt und ehrt uns, dass wir es mithilfe der Stimme des Kunden an die Spitze unserer Branche geschafft haben."

Adept erzielte zudem eine herausragende 77 auf der G2 Net Promoter Scorecard (NPS).

G2 stellt fest: "Die NPS dient der Messung der Kundentreue zu einer Marke sowie der Ermittlung, wie wahrscheinlich es ist, dass sie Ihr Produkt an einen Kollegen weiterempfehlen. Ein NPS von mindestens 70 gilt als ‚Weltklasse'. Das bedeutet im Wesentlichen, dass sich fast jeder Kunde für dieses Produkt aussprechen würde."

Im Folgenden einige Kundenstimmen zu Adept:

"Inzwischen bilden Daten den Grundstein aller Unternehmen und es ist ein großes Risiko, sie nicht zu sichern. Wenn man es richtig und gut machen will, ist die Adept-Plattform der Goldstandard."

"Kein anderes Softwareunternehmen arbeitet so eng mit seinen Kunden zusammen. Dies ist von unschätzbarem Wert für ein System, ohne das der Betrieb eines Unternehmens nicht möglich ist."

"Eine sofortige Steigerung der Benutzereffizienz um 30%."

Adept belegt in den folgenden Rankings Spitzenplätze:

Produktdatenmanagement beste Benutzerfreundlichkeit, einfachste Einrichtung, schnellste Implementierung, optimalste Implementierung, komfortable Verwaltung, komfortable Geschäftsabwicklung, Qualität des Supports, beste Beziehung, wird am ehesten empfohlen, höchster Net Promoter Score.

Construction Drawing Management beste Benutzerfreundlichkeit, entspricht den Anforderungen am besten, einfachste Einrichtung, bester Support, höchste Benutzerakzeptanz, einfachste Geschäftsabwicklung, Produkt geht in die richtige Richtung, wird am ehesten empfohlen, höchster Net Promoter Score.

Enterprise Content Management komfortable Geschäftsabwicklung, beste Suchmöglichkeiten

Weitere Informationen zum Abschneiden von Adept finden Sie im vollständigen Vergleichsbericht.

Weitere Informationen zum Kunden-Feedback finden Sie auf der Bewertungsseite zu Adept von G2.

Weitere Informationen zu den Bewertungsmethoden von G2 finden Sie hier.

Über Synergis Software

Synergis Software ist führend auf dem Gebiet ingenieurwissenschaftliches Dokumentenmanagement und Produktdatenmanagement und unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung von Effizienz, Sicherheit und Zusammenarbeit. Da mit dem Flaggschiffprodukt Adept alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind, wird das Auffinden, die Verwaltung, Freigabe und Integration von Unternehmensinhalten einfacher gemacht. Adept rationalisiert das Änderungswesen ("Engineering Change Management"), schützt geistiges Eigentum und bietet Dateneinblicke zur Verbesserung der Entscheidungsfindung. Adept ist in AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks und MicroStation integriert und wird seit über 30 Jahren von Ingenieuren bei Kunden wie Dow Chemical, Con Edison, General Mills, Bayer und Nucor Steel erfolgreich eingesetzt.

G2 Crowd

G2 Crowd, die weltweit führende Plattform zur Bewertung von Geschäftslösungen, zieht mehr als 790.000 Nutzerbewertungen heran, um fundierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen. G2 möchte auf Grundlage der Einschätzung von Fachkollegen, Zufriedenheitswerten und synthetisierten Sozialdaten für Authentizität und Transparenz auf dem Geschäftsmarkt sorgen.

