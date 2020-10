Ein gemeinsamer Datenraum soll den Zugang zu Daten rund um Mobilität regeln und Innovationen in diesem Bereich ermöglichen. Bisher fehlen die Zusagen der Konzerne. Beim Autogipfel am 17. November will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einen Plan für den Datenraum Mobilität vorlegen. Sie erwartet, dass Autokonzerne wie VW, BMW und Daimler zusagen, dem Datenraum beizutreten, wie das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfahren hat. Allerdings seien diese noch nicht komplett überzeugt. Die Autokonzerne sowie andere Akteure, die relevante Mobilitätsdaten erfassen, ...

