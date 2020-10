Wien beginnt wegen Corona mit Verschiebung von OperationenWien - Die Lage in Österreichs Spitälern spitzt sich zu. Nach Oberösterreich will auch Wien geplante Operationen verschieben. "In den nächsten Tagen" soll damit begonnen werden, elektive Eingriffe zu verschieben, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch sagte. Damit soll Platz für die Betreuung von Corona-Patienten geschaffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...