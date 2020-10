NTT Communications Corporation (NTT Com), der Geschäftsbereich für ICT-Lösungen und internationale Kommunikation innerhalb des NTT-Konzerns (TOKYO:9432), gab heute bekannt, dass seine jüngsten cloud-basierten Initiativen, darunter eine cloud-native Plattform für aufkommende Anwendungen wie AI, IoT und 5G, mit dem Operator Award: Embracing Cloud bei den Network Transformation Awards 20201 anlässlich des Weltkongresses Layer123 20202 ausgezeichnet wurden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201028006074/de/

Operator Award: Embracing Cloud (Graphic: Business Wire)

NTT Com wurde für Initiativen ausgezeichnet, zu denen auch eine Edge-Computing-Plattform gehört, die eine geringe Latenzzeit und niedrige Kosten bietet und den für Technologien wie KI, IoT und 5G erforderlichen Datenschutz gewährleistet. Von der geplanten Plattform wird erwartet, dass sie die lokale 5G und die Entwicklung des AIoT-Ökosystems (Kombination von AI und IoT) für fortschrittliche Anwendungen wie intelligente Fabriken beschleunigt.

Mit den Network Transformation Awards werden herausragende Technologien des jeweiligen Jahres und Vordenkerpositionen bei Telekommunikationsanbietern und -lieferanten, die die Netzwerktransformation vorantreiben, ausgezeichnet. Der "Operator Award: Embracing Cloud" wird dem Telekommunikationsanbieter übergeben, der bei der Entwicklung der Cloud-Infrastruktur und anderer erweiterter Cloud-Initiativen die führende Rolle einnimmt. Die Gewinner werden in einem strengen und holistischen Auswahlverfahren ermittelt, das von Analysten und Experten der globalen Telekommunikationsbranche übersehen wird.

Angetrieben durch die fortwährende Entwicklung von Cloud- und WAN-Technologien unterliegen ICT-Systeme der Unternehmen einem Sinneswandel und der Trend geht zu hybriden ICTs, einschließlich hybrider Cloud und hybridem WAN. Auch neu aufkommende IoT- und KI-Anwendungen, wie selbstfahrende Fahrzeuge und die Fernsteuerung von Industriemaschinen, werden immer fortschrittlichere Funktionen für die Hochgeschwindigkeitsdatenverarbeitung in der Nähe von Standorten erfordern, an denen die Daten tatsächlich genutzt werden.

Zur Unterstützung solcher hybriden ICT-Umgebungen bereitet NTT Com auch die Einführung der vorläufig als VxF-Plattform bezeichneten Plattform vor, die Funktionen für Verkehrskontrolle und Sicherheit unterstützen wird. Unabhängig davon führte NTT Com 2019 den Flexible-InterConnect-Dienst für Netzwerkverbindungen ein. Außerdem entwickelt NTT Com leichte Edge-Standorte für die Bereitstellung an Kundenstandorten, damit dort Daten und Formatdaten lokal verarbeitet und KI-Interferenz durchgeführt werden kann. Durch solche Initiativen arbeitet NTT Com an der Bereitstellung zunehmend latenzarmer, kostengünstiger und datenschutzgarantierter Edge-Computing-Lösungen.

Künftig wird NTT Com Kunden weiterhin beim Umsetzen der digitalen Transformation unterstützen und auf ihre umfassenden Anforderungen an hybride ICT zuarbeiten.

Über NTT Communications

NTT Communications löst die technischen Probleme der Welt durch Unterstützung von Unternehmen bei der Überwindung von Komplexitäten und Risiken in ihren ICT-Umgebungen mit verwalteten IT-Infrastrukturlösungen. Diese Lösungen werden durch unsere weltweite Infrastruktur mit branchenführenden und global erstklassigen öffentlichen und privaten Netzwerken unterstützt, die über 190 Länder und Regionen sowie mehr als 500.000 m2 der fortschrittlichsten Rechenzentrumsanlagen der Welt abdecken. Unsere weltweit tätigen professionellen Serviceteams stellen Beratung und Architektur für die Stabilität und Sicherheit bereit, die für Ihren geschäftlichen Erfolg erforderlich sind. Unsere Größe und unsere weltweiten Kapazitäten in der Technologiewelt sind unübertroffen. Zusammen mit NTT Ltd., NTT Data und NTT DOCOMO bilden wir die NTT Group.

