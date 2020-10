Der Dow Jones bleibt am Mittwochmittag New Yorker Zeit weiter im tiefroten Bereich. Dabei sackt er wieder unter die Marke von 27.000 Punkten ab. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen, die noch am Dienstag in einer Gegenbewegung zugelegt hatten, wurden ebenfalls vom Abwärtssog erfasst. Hier trifft es vor allem die Social-Dienste Twitter und Facebook sowie Alphabet. Die Google-Mutter will am Donnerstag nach Börsenschluss die mit Spannung erwarteten Zahlen zum dritten Quartal bekanntgeben.Die sich ...

