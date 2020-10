DJ Hochtief-Mutter ACS verdient weniger in den ersten neun Monaten

Von Mauro Orru

FRANKFURT (Dow Jones)--Der spanische Hochtief-Mutterkonzern ACS hat in den ersten neun Monaten 2020 die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu spüren bekommen und weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahr. Besonders die ACS-Tochter Abertis Infraestructuras, die Mautstellen auf Autobahnen sowie Parkgaragen in verschiedenen Ländern betreibt, hat das geringere Verkehrsaufkommen im Zuge der Lockdowns deutlich getroffen. So ging bei dem spanischen Baukonzern Actividades de Construccion y Servicios (ACS) der Umsatz auf 27,20 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 477 Millionen Euro nach noch 769 Millionen Euro im Neunmonatszeitraum des Vorjahres.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/err

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2020 15:06 ET (19:06 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.