Keinen Grund zur Freude haben Anleger, die in die Engie-Aktie investiert haben: Das Papier verliert deutlich an Wert. Zu den auffälligsten Anteilsscheinen an der Börse gehört heute die Engie-Aktie. Das Wertpapier verzeichnet aktuell einen Kursverlust von 3,45 Prozent. Es hat sich um 37 Cent gegenüber dem letzten Kurs des Vortags verbilligt und kostet nunmehr nur noch 10,36 Euro.

