NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen zum dritten Quartal von 83 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie kleinere Änderungen an ihren Schätzungen für den Elektrotechnikkonzern vor, um dem etwas besser als erwartet gelaufenen Geschäften Rechnung zu tragen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

