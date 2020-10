Der wichtigsten Indizes Dow Jones und Standard & Poor's 500 brachen am Mittwoch weiter ein. Die Rutschpartie könne noch einige Tage andauern, so Händler. Dabei sackte der Dow auch wieder unter die Marke von 27.000 Punkten. Der Standard & Poor's 500 schloss nahe dem Tagestief bei 3.271,03 Zählern. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen, die noch am Dienstag in einer Gegenbewegung zugelegt hatten, wurden vom Abwärtssog erfasst, lediglich nach Börsenschluss kam es hier zu einigen Sonderbewegungen.

