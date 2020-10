Apples Clips verabschiedet sich vom Fokus auf quadratische Videos für Instagram. Das Update passt die App an die aktuellen Video-Plattformen an. Mit Apples Video-App Clips lassen sich jetzt auch Videos im Hochformat schneiden. Damit wird die App endlich auch für Tiktok und Stories in anderen sozialen Medien nutzbar. Es sei das bisher größte Update für die App, teilt Apple mit. Clips 3.0 ist ab sofort weltweit im App Store verfügbar. Apple hatte Clips 2017 gelauncht, mit dem Fokus auf Instagram. Daher wurden bisher nur quadratische Videos...

