Am 27.10. lieferte der weltführende Halbleiter- und Prozessorenhersteller ADVANCED MICRO DEVICES / AMD (US0079031078) im Tagesverlauf gleich 2 in unseren Augen hervorragende Unternehmensnachrichten, die allerdings - wie in der aktuell verstärkt von erneuter "Corona-Panik" getriebenen, weltweiten Aktienmarktkorrektur kaum anders zu erwarten - komplett verpufften und den gestrigen sowie heutigen Aktienabsturz um insgesamt - 6,8 % in keiner Weise verhindern konnten.Zum einen bestätigte die Konzernführung von AMD unter sehr erfolgreicher Leitung ihrer Vorstandschefin Lisa Su (die diesen Posten in 2014 zum Zeitpunkt einer operativ stark angeschlagenen Lage von AMD übernopmmen hatte) nun die seit 08.01. zunehmend verfestigte Spekulation offiziell, AMD könne an einer Übernahme des weltführenden Herstellers aneinander gekoppelter, programmierbarer Chip-Schaltkreise (sog. FPGAs), der 1984 gegründeten XILINX (US9839191015) mit Sitz im "Silicon Valley" um San José / Kalifornien, interessiert sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...