Das Finanzinstitut erhöht die Erträge für Spareinlagen in Kryptowährung und führt die Funktion Earn in NEXO als Teil der Überarbeitung des Tokenomics-Modells Nexonomics ein

Wie Nexo, das führende regulierte Finanzinstitut für digitale Vermögenswerte, heute bekanntgab, nimmt das Unternehmen eine zweifache Anhebung der Sparzinsen für die Kryptowährungen BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, EOS, LINK, XLM, TRX und PAXG vor und bietet mit seinem Produkt Earn on Crypto Erträge von bis zu 8 APY.

Nexo's newly released Earn UP and Earn in NEXO features deliver interest rates of up to 12% APY to the platform's clients. (Photo: Business Wire)