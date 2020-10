Mitte Oktober wurden die neuen iPhones zum Vorverkauf gelauncht, nach 24 Stunden waren bereits zwei Millionen Geräte verkauft. Experten spekulieren über einen globalen Peak der Verkaufszahlen - besonders beliebt jedoch ist ein Modell der neuen Generation auf dem chinesischen Markt.? Zwei Millionen verkaufte iPhone 12 in nur 24 Stunden - 2019 waren es nur 800.000 iPhone 11 am ersten Tag ? In China ist das iPhone 12 Pro besonders beliebt - chinesische Kunden sind ausschlaggebend für die Zahl ...

