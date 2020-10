Nervosität voraus

Am 3. November fällen die Amerikaner eine wichtige Entscheidung: Weitere vier Jahre Donald Trump oder bekommt Joe Biden eine Chance? Im Endeffekt wird sich keiner der beiden als US-Präsident dauerhaft gegen das Wohl der US-Wirtschaft stellen können. Von daher ist der Wahlausgang grundsätzlich erst einmal egal. Doch die Unsicherheit, auf wen man sich einzustellen hat ist groß und das belastet aktuell die Stimmung am Markt erheblich. Bleibt zu hoffen, dass das Ergebnis kommende Woche eindeutig ist und uns nicht noch eine wochenlange Hängepartie bevorsteht.

Lockdown light?

Blickt man auf die erfolgreichen Pandemiebekämpfer in Asien stellt man fest: Disziplin und Entschlossenheit sind die Erfolgsfaktoren. Doch bekanntlich funktioniert das, was in einer asiatischen Gesellschaft funktioniert, nicht automatisch auch in Mitteleuropa. Selbst geographisch nahe Staaten wie Neuseeland konnten nur durch hart sanktionierte Maßnahmen Corona in den Griff bekommen. Hinzukommt: Epidemien sind in Asien seit langem schmerzhaft eingeübt - dort wird alles getan, um das akute Problem zu bekämpfen. Individuelle Befindlichkeiten werden hintenangestellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...