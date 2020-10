DJ Neues Premier Inn Hotel ergänzt in Regensburg den Businesspark Nu Work im Dörnberg-Stadtquartier - Fertigstellung der 169 Zimmer bis Mitte 2022 - Das Quartier kombiniert unterschiedlichste Nutzungen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main/Regensburg (pts005/29.10.2020/07:10) - Premier Inn hat für ein neues Hotel in Regensburg einen zwanzigjährigen Pachtvertrag über 5.955 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF) im Dörnberg-Stadtquartier in Regensburg abgeschlossen. Ab 2022 wird die britische Premium-Economy-Marke dort ein Hotel mit 169 Zimmern betreiben.

Das neue Premier Inn befindet sich im Businesspark Nu Work, der den westlichen Abschluss der Quartiersentwicklung bildet. Auf einer Nu Work Gesamt-Geschossfläche von rund 20.150 Quadratmeter findet sich dort neben dem Business- und Freizeithotel ausreichend Platz für flexible Nutzungen als Büro, Labor, Showroom oder Gastronomie. Die Fertigstellung ist für Sommer 2022 geplant. Das Dörnberg wird im Joint Venture zwischen den Münchner Entwicklern Hubert Haupt Immobilien und Bucher Properties umgesetzt. Es befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs und der Regensburger Altstadt, die 2006 zum UNESCO-Welterbe ernannt wurde.

"Regensburg zieht mit seiner denkmalgeschützten Altstadt nicht nur Touristen an", sagt Dr. Michael Hartung, Managing Director Development von Premier Inn Deutschland. "Mit drei Hochschulen ist die Domstadt ein großer Wissenschafts- und Tagungsstandort. Die starke lokale Wirtschaft trägt ihr Übriges zu den zuletzt mehr als eine Millionen Übernachtungen im Jahr bei."

Neben dem Businesspark Nu Work mit dem Premier Inn Hotel umfasst Das Dörnberg ca. 1.500 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe, einen 52.000 Quadratmeter Landschaftspark und das Quartierszentrum Dörnbergforum mit ca. 20.000 Quadratmeter Fläche für Einzelhandel, Büro, Dienstleistung und Gesundheit. Zu den Mietern zählen namhafte Marken wie Edeka, Alnatura, Postbank und der John Reed Fitness Music Club. "Ein Fokus unserer Expansion liegt auf Standorten in gemischt genutzten Stadtquartieren", erläutert Dr. Hartung weiter: "Wir sind überzeugt, dass genau diese Viertel heute und auch in Zukunft besonders gefragt sein werden." Bauherr Hubert Haupt dazu: "Mit dem Nu Work schaffen wir Arbeitsbedingungen jenseits des klassischen Schreibtischdenkens und das in einem ansprechenden Umfeld in Bestlage Regensburgs. Ein Premier Inn Hotel fügt sich hier als stimmige Ergänzung perfekt ein."

53 gesicherte Premier Inn-Standorte in Deutschland Die im Jahr 2016 gestartete Expansion von Premier Inn Deutschland schreitet mit schnellen Schritten voran. Nach einem herausragenden Start des ersten, auf TripAdvisor mehrfach ausgezeichneten Hotels an der Frankfurter Messe sind mittlerweile 21 Hotels in ganz Deutschland in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 53 Standorte mit rund 10.000 Zimmern in mehr als 20 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und 80.000 Zimmern.

Die britische Muttergesellschaft von Premier Inn, das an Londoner Börse notierte Traditionshaus Whitbread PLC, hat bereits rund 1 Milliarde Pfund (ca. 1,1 Milliarde Euro) in die Expansion nach Deutschland investiert und Mitte des Jahres eine Kapitalerhöhung von einer weiteren Milliarde Pfund für weiteres Wachstum vorgenommen. Insgesamt sieht Whitbread ein Potenzial von ca. 300 Premier Inn Hotels im deutschen Markt.

Über Whitbread PLC Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Großbritanniens. Als führender Hotelbetreiber im Vereinigten Königreich mit über 35.000 Mitarbeitern empfängt Whitbread monatlich Millionen Gäste aus aller Welt. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Beefeater, Brewers Fayre, Table sowie Bar + Block. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet.

Über Das DÖRNBERG Das DÖRNBERG ist die aktuell größte privat finanzierte Projektentwicklung Bayerns, die sich auf einer Gesamtfläche von 25 Hektar in Regensburgs Innerem Westen in Bau befindet. In drei Abschnitten entstehen neben flexiblen Büro-, Gewerbe- und Einzelhandelsflächen rund 1.500 Wohneinheiten. Aktuell im Vertrieb befinden sich Eigentumswohnungen, Apartments und Maisonetten mit Wohnflächen zwischen ca. 26 und 150 Quadratmetern.

Für weitere Rückfragen und Bildmaterial Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 292 192 82 Tel.: +49 171 93 35 134 E-Mail: mail@ludwig-km.de; presse@premierinn.com

(Ende)

Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.premierinn.com/de/de/presse.html

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20201029005 ]

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2020 02:11 ET (06:11 GMT)