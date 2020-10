FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Nach dem massiven Kursrutsch vom Mittwoch im Zuge der verschärften Corona-Krise zeichnet sich im Dax am Donnerstag eine leichte Stabilisierung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf etwa 11 600 Punkte. "Die moderate Reaktion der asiatischen Börsen auf die neue Corona-Panik stoppe den Rutsch der US-Futures", sagte ein Börsianer. Tags zuvor war der Dax unter die runde Marke von 12 000 Punkten zeitweise bis auf 11 457 Punkte abgesackt.

USA: - KRÄFTIGER KURSRUTSCH - Der wichtigsten US-Standardwerte-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 sind am Mittwoch weiter ins Rutschen gekommen. Dabei sackte der Dow auch wieder unter die Marke von 27 000 Punkten. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen, die noch am Dienstag in einer Gegenbewegung zugelegt hatten, wurden ebenfalls vom Abwärtssog erfasst.

ASIEN: - KURSRUTSCH SETZT SICH IN ASIEN NICHT FORT - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Donnerstag nicht von den kräftigen Kursverlusten in Europa und den USA anstecken lassen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent tiefer. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt hingegen um 0,98 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 0,44 Prozent einbüßte.



DAX 11560,51 -4,17%

XDAX 11529,66 -3,44%

EuroSTOXX 50 2963,54 -3,49%

Stoxx50 2705,05 -2,97%



DJIA 26519,95 -3,43%

S&P 500 3271,03 -3,53%

NASDAQ 100 11142,756 -3,93%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 175,95 -0,09%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,17540 +0,06%

USD/Yen 104,3735 +0,05%

Euro/Yen 122,6845 +0,11%°



ROHÖL:





Brent 39,17 +0,05 USD

WTI 37,50 +0,11 USD°



/jha/