Pressemitteilung: Baader Bank Konzernergebnis 9 Monate 2020 Das Ergebnis vor Steuern der Baader Bank beträgt nach 9 Monaten 2020 EUR 38,1 Mio. Das operative Ergebnis steigt auf EUR 66,2 Mio. und das Ergebnis je Aktie liegt bei EUR 0,67. Die Bilanzsumme zum 30.09.2020 verzeichnet einen Anstieg um 21,7 % auf EUR 751,2 Mio. Die Baader Bank verfügt zum Stichtag über ein bilanzielles Eigenkapital in Höhe von EUR 104,9 Mio. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 14,0 %, die modifizierte Eigenkapitalquote 17,5 %. Die positive Entwicklung bei den Handelsumsätzen und im Provisionsgeschäft in den 9 Monaten 2020 führt zu Gesamtkonzernerträgen von EUR 155,7 Mio., eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Die durch den Windpark generierten Umsatzerlöse betragen EUR 9,0 Mio. Das negative Zinsergebnis ist maßgeblich auf das Niedrigzinsumfeld zurückzuführen. Die Gesamtaufwendungen in den 9 Monaten 2020 steigen unterproportional um etwas mehr als 50 % auf EUR 117,6 Mio. Der Personalaufwand steigt bedingt durch variable Vergütungskomponenten im Konzern um knapp 40 % auf EUR 48,7 Mio. Der andere Verwaltungsaufwand bleibt mit EUR 32,2 Mio.; trotz des hohen Geschäftsvolumens erfreulich konstant. Dies zeugt von einer strikten Kostendisziplin und sehr hohen Skaleneffekten in den Prozessen. Das Ergebnis der 9 Monate enthält die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von EUR 15,0 Mio.1 sowie Rückstellungen und sonstige, nicht regelmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen in Höhe von EUR 13,2 Mio. im Sinne einer Risikovorsorge. Per 30.09.2020 waren im Konzern 414 Mitarbeiter (30.09.2019: 403) beschäftigt. Ausblick



Der weitere erfolgreiche Ausbau des Bestandskundengeschäfts ist neben der Optimierung und Stärkung des Handelsgeschäfts für die Baader Bank von zentraler strategischer Bedeutung. Die im laufenden Geschäftsjahr erreichten Erfolge zeigen, dass die Baader Bank mit ihrem integrierten Geschäftsmodell und der Fokussierung auf ihre traditionellen Kernmärkte sowie die Plattform-Strategie für FinTech-Wachstumsmärkte eine gute Ausgangsposition für künftiges Ertrags- und Ergebniswachstum hat. Für das Gesamtergebnis 2020 erwartet der Vorstand eine weiterhin erhöhte Volatilität mit überdurchschnittlichen Handelsumsätzen, verursacht durch die starke Unsicherheit über die globale Bewältigung der Folgen der Pandemie und den anstehenden US-Wahlen. Deshalb können Ergebnisentwicklungen der neun Monate 2020 nicht auf das Gesamtgeschäftsjahr 2020 der Baader Bank übertragen werden. Der Vorstand hält an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2020 fest und geht weiterhin davon aus, den Aktionären für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende ausschütten zu können2. Kennzahlenübersicht3 Baader Bank Konzern

GuV-Kennzahlen 01.01.-30.09.2020 01.01.-30.09.2019 Delta TEUR TEUR % Erträge 155.674 74.697 >100,0 davon Zinsergebnis und laufende Erträge -2.190 -294 >-100,0 davon Provisionsergebnis 26.728 25.172 6,2 davon Handelsergebnis 119.758 34.623 >100,0 davon Umsatzerlöse 8.954 9.694 -7,6 davon sonstige Erträge 2.380 5.450 -56,3 davon Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen 44 52 -15,4 Aufwendungen -117.611 -76.642 53,5 davon Personalaufwand -48.721 -34.930 39,5 davon anderer Verwaltungsaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen -34.542 -33.213 4,0 davon Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen -6.151 -6.614 -7,0 davon Abschreibungen / Risikovorsorge -13.197 -1.885 >100,0 davon Ab- /Zuschreibungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft -13.197 0 100,0 davon Ab- /Zuschreibungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0 -1.885 -100,0 davon Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken -15.000 0 100,0 Ergebnis vor Steuern (EBT) 38.063 -1.945 - Operatives Ergebnis4 66.178 -4.000 - Bilanzsumme 751.160 617.376 21,7 Bilanzielle Eigenkapitalquote 14,0% 12,1% 1: Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken berücksichtigt auch die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken gem. § 340 e) HGB zum Jahresende. 2: Dividendenplanung vorbehaltlich entsprechender Gremien- und Organzustimmungen und aufsichtsrechtlicher bzw. sonstiger rechtlicher Bestimmungen. 3: Finanzzahlen des Baader Bank Konzerns, alle Zahlen vorläufig und ungeprüft, bilanziert nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB). 4: Rohertrag (= Zinsergebnis + laufende Erträge + Provisions- und Handelsergebnis + Umsatzerlöse) abzgl. Personal- und anderer Verwaltungsaufwand sowie Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen.



Über die Baader Bank: Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 400 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

