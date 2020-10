Die ums Überleben kämpfende Flugindustrie und der geplante Abbau von mehr als 15.000 Stellen halten Airbus tief in den roten Zahlen. In den ersten neun Monaten lief ein Verlust vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 2,2 Milliarden Euro auf, wie der französisch-deutsche Flugzeugbauer am Donnerstag berichtete.

Den vollständigen Artikel lesen ...