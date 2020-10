Smartphones raus, jetzt machen wir uns bereit für den Winter! Wir stellen euch acht kostenlose Apps vor, mit denen ihr besser durch die zweite Welle kommt und nebenbei auch noch bei der Bekämpfung von Covid-19 helft. Cool bleiben, so lautet in diesem Winter die Devise: Das liegt nicht nur daran, dass möglichst viele Aktivitäten aufgrund der niedrigeren Infektionsgefahr auch bei kalten Temperaturen nach draußen verlegt werden sollten. Es bedeutet auch, in chaotischen Zeiten die Ruhe zu bewahren. Wir können heute auf viel mehr technische Hilfsmittel zurückgreifen, als es Menschen angesichts eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...